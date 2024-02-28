Политики Лондона поссорились из-за взглядов на ислам

Экс-министр бизнеса Британии, политик Пол Скалли заявил Би-би-си, что в Лондоне существуют так называемые запретные зоны. Это - некоторые районы в Тауэр-Хэмлетс и в Бирмингемском Спаркхилле.

Он отметил, что там живет много мусульман, и некоторые немусульмане из-за этого чувствуют себя некомфортно.

В свою очередь, журналист Джон Рентул уточнил, что он прожил в Тауэр–Хэмлетс большую часть своей взрослой жизни. Он признал, что "узнает мусор", лишь только увидев его, но это не повод допускать исламофобские высказывания.

"Скалли - член парламента, и его комментарии вызвали возмущенную реакцию многих представителей других партий", - отметил Рентул. Журналист также напомнил о злобных высказываних в адрес мэра Лондона Садика Хана.

По его словам, некоторые политики считают, что Хан якобы "находится под контролем исламистов", и не только он. Журналист считает, что премьер-министр Британии Риши Сунак также неспособен распознать исламофобию в своей консервативной партии.

"Тауэр-Хэмлетс не является запретным районом. Как и во многих районах Лондона, здесь много палестинских флагов, которые могут просто выражать поддержку урегулирования конфликта двух государств на Ближнем Востоке. Это всего лишь флаги", - подчеркнул журналист.