Советы по сохранению луковиц тюльпана после обрезки

Если растения остаются в земле несколько лет подряд, они больше не могут пробиваться вверх, когда появятся всходы. Может быстро развиваться заболачивание, особенно на тяжелых почвах. В этом случае луковица в земле может загнить. Тюльпаны постепенно исчезнут с грядки.

Удалять луковицы из почвы все-таки желательно, делаем это после после того как засохли листья. После их нужно просушить. Сделать это можно в сухом месте в саду, или в садовом домике. Удобно положить луковицу в небольшую сетку и повесить в сухом месте.

Это экономит место, потому что луковицы тюльпанов не придется раскладывать по земле. Сетку можно просто повесить под свесом крыши. Чтобы луковица пережила эту фазу, следует хранить только здоровые экземпляры.

Перед сушкой больную луковицу следует изъять, иначе болезнь может перейти на здоровый посадочный материал. Пораженные луковицы нельзя добавлять в компост. Иначе болезни, которые раньше поражали только один вид растений, могут распространяться по саду.