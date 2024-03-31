Первым автомобилем, превысившим скорость 100 км/ч, стал электромобиль

09:13 2024-03-31
Первым автомобилем, превысившим скорость 100 км/ч, стал электромобиль
"Айрон Дюк", который первым достиг 100 км/ч

Его сконструировал в 1899 году автогонщик Камилл Женатци из Бельгии, но строго говоря, первой машиной, которая смогла развить скорость до 100 км/ч, был паровоз.

На рельсах паровоз достиг скорости в 100 км/ч в 1850 году, а в 1890 добрался уже до отметки в 144.

Когда в 1895 году состоялись гонки Париж - Бордо, практически первые в истории автомобильные соревнования на скорость, их победитель Эмиль Левассор, как говорили очевидцы, произнес: «Это было безумие! Я делал до тридцати километров в час!».

Гонщик ехал на "бензиновом" автомобиле фирмы "Панар-Левассор", и участвовал еще в нескольких гонках, но в следующем году попал в аварию, пытаясь объехать собаку, и через несколько месяцев умер, не сумев оправиться после ранения.

А уже в 1898 году граф Гастон де Шаслу-Лоба на электромобиле Jeantaud Duke установил рекорд скорости в 63,15 км/ч.

Не прошло и месяца, как рекорд был побит: 17 января 1899 года бельгийский инженер Камилл Женатци на своем электромобиле развил скорость в 66,66 км/ч.

Гастон де Шаслу-Лоба, разумеется, не остался в долгу. В тот же день он выжал на своем электромобиле скорость в 70 км/ч.

Десять дней спустя Камилл Женатци выжимает из своей машины 80.

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Машина Гастона де Шаслу-Лоба, установившая рекорд скорости 4 марта 1899 года.

Шасла-Лобу, стараясь выжать из своей машины максимум возможного, вспомнил об аэродинамике и обтекаемости и изменил кожух машины, снабдив ее рассекателем воздуха впереди и насколько было возможно загладив неровности:

4 марта была достигнута скорость в 92,78 км/ч.

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В ответ Женатци построил первую машину с обтекаемым кузовом... ну, это он полагал, что кузов обтекаем, а на самом деле аэродинамическим свойствам машины здорово вредило открытое шасси внизу машины и торчащий как парус водитель вверху:

Но нельзя не признать, что по сравнению с предыдущими моделями La Jamais Contente (Всегда недовольная), как назвали машину, выглядит прямо-таки идеально-обтекаемой. 

29 апреля 1899 года электромобиль  La Jamais Contente поставил очередной рекорд скорости: 105,88 км/ч. 

Этот рекорд продержался три года.

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