Первым автомобилем, превысившим скорость 100 км/ч, стал электромобиль

На рельсах паровоз достиг скорости в 100 км/ч в 1850 году, а в 1890 добрался уже до отметки в 144.

Когда в 1895 году состоялись гонки Париж - Бордо, практически первые в истории автомобильные соревнования на скорость, их победитель Эмиль Левассор, как говорили очевидцы, произнес: «Это было безумие! Я делал до тридцати километров в час!».

Гонщик ехал на "бензиновом" автомобиле фирмы "Панар-Левассор", и участвовал еще в нескольких гонках, но в следующем году попал в аварию, пытаясь объехать собаку, и через несколько месяцев умер, не сумев оправиться после ранения.

А уже в 1898 году граф Гастон де Шаслу-Лоба на электромобиле Jeantaud Duke установил рекорд скорости в 63,15 км/ч.

Не прошло и месяца, как рекорд был побит: 17 января 1899 года бельгийский инженер Камилл Женатци на своем электромобиле развил скорость в 66,66 км/ч.

Гастон де Шаслу-Лоба, разумеется, не остался в долгу. В тот же день он выжал на своем электромобиле скорость в 70 км/ч.

Десять дней спустя Камилл Женатци выжимает из своей машины 80.