Первым автомобилем, превысившим скорость 100 км/ч, стал электромобиль

На рельсах паровоз достиг скорости в 100 км/ч в 1850 году, а в 1890 добрался уже до отметки в 144.
Когда в 1895 году состоялись гонки Париж - Бордо, практически первые в истории автомобильные соревнования на скорость, их победитель Эмиль Левассор, как говорили очевидцы, произнес: «Это было безумие! Я делал до тридцати километров в час!».
Гонщик ехал на "бензиновом" автомобиле фирмы "Панар-Левассор", и участвовал еще в нескольких гонках, но в следующем году попал в аварию, пытаясь объехать собаку, и через несколько месяцев умер, не сумев оправиться после ранения.
А уже в 1898 году граф Гастон де Шаслу-Лоба на электромобиле Jeantaud Duke установил рекорд скорости в 63,15 км/ч.
Не прошло и месяца, как рекорд был побит: 17 января 1899 года бельгийский инженер Камилл Женатци на своем электромобиле развил скорость в 66,66 км/ч.
Гастон де Шаслу-Лоба, разумеется, не остался в долгу. В тот же день он выжал на своем электромобиле скорость в 70 км/ч.
Десять дней спустя Камилл Женатци выжимает из своей машины 80.
Машина Гастона де Шаслу-Лоба, установившая рекорд скорости 4 марта 1899 года.
Шасла-Лобу, стараясь выжать из своей машины максимум возможного, вспомнил об аэродинамике и обтекаемости и изменил кожух машины, снабдив ее рассекателем воздуха впереди и насколько было возможно загладив неровности:
4 марта была достигнута скорость в 92,78 км/ч.
В ответ Женатци построил первую машину с обтекаемым кузовом... ну, это он полагал, что кузов обтекаем, а на самом деле аэродинамическим свойствам машины здорово вредило открытое шасси внизу машины и торчащий как парус водитель вверху:
Но нельзя не признать, что по сравнению с предыдущими моделями La Jamais Contente (Всегда недовольная), как назвали машину, выглядит прямо-таки идеально-обтекаемой.
29 апреля 1899 года электромобиль La Jamais Contente поставил очередной рекорд скорости: 105,88 км/ч.
Этот рекорд продержался три года.
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