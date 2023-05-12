Лопес и Аффлек поссорились на ковровой дорожке

Исполнительница, актриса и предпринимательница Дженнифер Лопес повздорила со своим супругом, актером Беном Аффлеком на красной ковровой дорожке перед носом у папараци, о чем информирует Daily Mail.
53-летняя Лопес представила в Лос-Анджелесе новую картину под названием "Мать" в жанре бевика режиссера Ники Каро, где приняла участие.
50-летний Аффлек пришел вместе со своей женой, но вместо поддержки поссорился с ней.
Знаменитости спорили о том, как лучше позировать. Лопес нервничала, потому что Аффлек недостаточно близко к ней приблизился и плохо позировал на камеру.
Дженнифер просила сделать Бена более дружелюбный вид, но тот раздраженно отвечал, что пытается это сделать.
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