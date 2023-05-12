Директор Алсу отказался комментировать информацию о закрытии счетов артитски

Директор Алсу Сергей Фадеев в интервью изданию "Вечерняя Москва" отказался высказываться относительно сведений по поводу блокировки счетов певицы.

Сотрудник артистки заявил, что у него отсутствуют комментарии относительно ситуации.

Дело в том, что 11 мая поступила информация о том, что компания, через которую Алсу осуществляет концертную деятельность, находится на нулевом балансе.

Выступать исполнительница продолжает достаточно активно. Такое положение вещей не могло не заинтересовать представителей налоговой службы. Ее счета были заблокированы.