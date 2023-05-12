Две главных ошибки, из-за которых мульчирование только вредит огороду

23:04 2023-05-12

Мульчирование позволяет удержать влагу в почве, сократить поливы, а заодно уменьшить количество сорняков.

Мульча защищает корни огородных растений от холодов, а иногда еще и от вредителей. Но в некоторых случаях мульча только навредит.

Существует две самые серьезные ошибки при мульчировании. Первая – это недостаточная толщина слоя мульчи.

Чтобы мульчирование дало нужный эффект, подходящий материал нужно уложить слоем как минимум в 5-6 см.

Вторая ошибка – отсутствие обновления мульчи. Если материал время от времени не менять, почва впитает органические материалы.

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