Дачный эксперт пояснил, что помогает увеличить завязи на огурцах вдвое

Предлагаем взять на заметку рецепт подкормок, которые поможет увеличить количество завязей и соответственно повысить урожай в разы.

Речь идет о борной кислоте и сульфате калия. Однако только этого не достаточно, важно своевременно насыщать растения основными элементами - азотом, калием, фосфором.

Если обеспечить равномерное внесение всех необходимых питательных веществ, урожай заметно увеличится.

Как поясняют опытные садоводы, подкормка по листьям лучше прикорневой. Это касается именно огурцов, которые плохо отзываются на поливы под корень.

Как правильно подкармливать по листу? Берем половину от рекомендованной дозы любого комплексного или монокомпонентного удобрения из тех, которые хорошо растворяются в воде.

Опрыскиваем зеленую часть растения. После ряда таких процедур вы сможете заметить, что число завязей стало увеличиваться.