Кафельникова стала участницей показа Etam в Париже

Дочь именитого российского теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова стала участницей показа всемирно известной марки Etam.

На подиуме Кафельникова позировала в оригинальном купальнике.

Интернет-пользователи пришли в восторг от внешнего вида звезды модельного бизнеса, засыпав ее комплиментами.

Фолловеры отметили красоту, огненную походку знаменитости. Некоторые заметили, что она похожа на итальянскую актрису Орнеллу Мутти.

Чуть раньше Алеся делилась секретом своей привлекательности. Девушка рассказала, что каждый месяц делает чистку лица и пилинг.